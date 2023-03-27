北捷頭痛人物失控男子遭通緝 警逮捕歸案

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北27日電）7旬林姓男子近2年前曾於北捷車廂持利剪攻擊人未果，後來常在捷運站內失控鬧事，警方列為頭痛人物，他近日又現身景美捷運站出口且被員警發現因傷害案遭通緝，立刻逮捕歸案。

現年71歲的林男於民國110年11月晚間搭乘台北捷運西門站往新店方向列車，卻因不滿有年輕人未禮讓博愛座，竟持利剪攻擊對方未果，幸無人受傷，站務員和警方接獲通報後，將他依涉危害公眾罪嫌送辦。但林男近年卻多次在北捷站內失控鬧事，被警方列為常受理民眾報案的頭痛人物。

台北市警察局文山第二分局今天發布新聞稿表示，轄下景美派出所員警余易展於2月26日執行巡邏勤務時，發現林男又出現在景美捷運站1號出口前，隨即上前關心並查詢證號，才驚覺林男因傷害案遭通緝。

余姓員警當下告知林男遭通緝時，當事人才想起有與人發生傷害糾紛案件且尚未處理完，但因沒收信才未到案遭通緝。全案詢後，警方將林男依傷害通緝解送台北地檢署歸案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警方告訴中央社記者，林男實際並非文山區居民，但他經常自其他行政區搭乘北捷松山新店線（綠線）至文山區出沒，常因個人政治理念而和人在捷運站內、外起糾紛。

文山二分局指出，由於林男常隨身推著貼標語的手推車，外觀辨認度極高，搭捷運總要他人讓座，若不成就拿利器揮舞，即便遭警方送辦仍態度依然故我，成為警方和捷運站方的頭痛對象，所以只要他進入捷運站內，站方就會通知警方全程陪同，直到他出站為止，以防失控鬧事。（編輯：方沛清）1120327