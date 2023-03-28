男子稱打翻鳥巢幫孵蛋 圈養藍腹鷴遭警查獲送辦

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保七總隊第五大隊28日表示，員警在新竹縣山區巡邏，查獲民眾違反野生動物保育法在籠舍飼養2隻二級保育鳥類藍腹鷴，報請檢方偵辦後救出，委由新竹縣農業處檢傷評估再依法進行野放等處置。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月28日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）保七總隊第五大隊員警在新竹縣山區查獲陳姓男子違法將2隻二級保育野生鳥類藍腹鷴飼養在籠舍，陳男聲稱在山上除草不慎打到鳥巢，把巢內鳥蛋帶回孵化長成，全案依法送辦。

保七總隊第五大隊今天透過新聞稿指出，員警日前執行山區巡查時，發現新竹縣關西鎮石門段有貨櫃改建而成的籠舍傳出許多禽鳥叫聲，趨前查看，赫然發現其中有珍貴稀有第二級保育類野生動物藍腹鷴。

警方表示，藍腹鷴母鳥為黃、黑色羽毛，而公鳥有1身美麗藍、紅色羽毛及白長尾羽可一眼認出，員警辨識可能為保育類藍腹鷴母鳥，隨即拍照蒐證送屏東科技大學鑑定，確認為保育之台灣特有種「藍腹鷴」，隨即報請新竹地檢署檢察官指揮偵辦，並向法院聲請搜索票，於25日會同新竹縣政府農業處前往查緝。

警方指出，飼主陳男聲稱109年5月在山上工作除草時，不慎打到藍腹鷴鳥巢，遂將鳥巢內的鳥蛋帶回孵化，此後2隻藍腹鷴便與家中其他禽鳥一起飼養在貨櫃鐵籠中，用以自行觀賞。

保七總隊第五大隊指出，陳男圈養「藍腹鷴」以致珍貴稀有保育野生動物遭限制活動，無法在原棲地與族群自然生存、繁衍，全案依違反野生動物保育法移送新竹地檢署偵辦；現場救出的2隻藍腹鷴，委由新竹縣農業處檢傷評估，日後再依法進行野放等處置。

保七總隊第五大隊提醒，依據野生動物保育法第18條規定，保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣6萬元以上30萬元以下罰金；其因而致野生動物死亡者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。民眾對於拾獲來路不明的野生動物或蛋，應報請主管機關處理，以免觸法。（編輯：方沛清）1120328

保七總隊第五大隊28日表示，員警在新竹縣山區查獲陳姓老農違法將2隻二級保育野生鳥類藍腹鷴（紅圈處）飼養在籠舍，老農聲稱在山上除草不慎打到鳥巢，把巢內鳥蛋帶回孵化長成，全案依法送辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月28日