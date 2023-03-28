網傳男子尾隨學童 警方澄清視障者遭誤會

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（中央社記者吳哲豪彰化28日電）有家長在網路轉傳訊息指出，彰化秀水鄉國小有不明男子尾隨學童，提醒大家注意，警方查出為一名視障男子過馬路時被人誤會，呼籲民眾遇狀況應報警處理，不應在網路上以訛傳訛。

有家長在手機LINE群組轉傳訊息和照片，指彰化秀水鄉一間國小接到導師通知，有小朋友放學後疑似出校門就一路被尾隨，跟蹤學童的男子遮住頭部尾隨，家長已報警，請各班導師轉貼群組，協助指認嫌犯，並請家長近日務必親自接送學生上下學。

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彰化縣警察局鹿港分局一名員警今天指出，分局未接獲民眾正式報案，經調閱路口監視器畫面，查出可疑人士為一名住在國小附近的視障男子，過馬路時被誤會尾隨學童，呼籲民眾遇到類似狀況應報警處理，不應在網路上以訛傳訛。

視障男子接受媒體聯訪時說，他從事按摩工作，先前是以步行方式前往餐廳用餐，因為常走同一條路，才會把白手杖收起來，沒想到卻被誤會在尾隨學童，心情也有些低落。（編輯：謝雅竹）1120328