北市經紀公司涉媒介未成年陪酒 婦幼隊逮5嫌送辦

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市警方日前獲報，指36歲官女所經營的經紀公司和合作的私人招待所，涉媒介未成年被害人及泰籍女子違法坐檯陪酒，25日深夜動員約50警執行搜索，拘提官女等5嫌到案送辦。

台北市警察局婦幼警察隊今天發布新聞稿表示，日前掌握情資指北市有1間娛樂經紀公司在各大社群媒體張貼「低工時、高報酬」等廣告訊息，以引誘被害人從事色情陪酒及性交易，且其先前受疫情和防疫規範影響，還轉與私人招待所及酒店合作，固定配送公關前往色情陪酒及性交易。

為防制婦幼遭受任何形式性剝削，婦幼隊與市警局刑事警察大隊、中山分局、台北憲兵隊、移民署台北市專勤隊共組專案小組偵辦。

專案小組調查期間發現，北市中山區南京東路三段1處私人招待所也和此娛樂經紀公司有所關聯，且涉吸收持觀光、學生簽證的泰籍女子坐檯陪酒，明顯與來台目的不符，違反相關入出國及移民法令。

經連日蒐證完備後，專案小組報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，於25日深夜出擊，動員約50名警力前往北市中山區民生東路一段的經紀公司辦公室和南京東路三段的私人招待所執行搜索，拘提經紀公司老闆官女（妹妹）、會計39歲官女（姊姊）及3名男經紀等5嫌到案。

同時，現場起獲員工名冊、帳冊、監視器、控台電腦12台、查扣現金新台幣126萬元等贓證物。

全案詢後將5嫌依涉兒少性剝削防制條例送北檢偵辦，專案小組將持續追查其他共犯涉入情形及幕後金流。（編輯：謝雅竹）1120328