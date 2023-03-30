屏東長治鄉長古佳川涉貪 法院裁准羈押禁見

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（中央社記者張祈屏東縣30日電）屏東長治鄉長古佳川涉嫌不實核銷詐取財物，屏東地檢署指揮廉政署執行搜索並傳喚相關證人到案，訊後認古佳川涉犯貪污治罪條例罪嫌重大，向法院聲請羈押，今天凌晨裁准羈押禁見。

屏檢接獲檢舉，長治鄉公所涉浮報經費貪瀆案，廉政署2月會同調查站人員搜索長治鄉公所，帶回古佳川及助理等人，檢方訊後，公所張姓公務員遭收押，古佳川訊後請回；昨晚檢方再度傳喚古佳川，認為古佳川涉貪罪嫌重大。

檢方調查，古佳川任職長治鄉長期間，於民國109年至110年間，利用綜理公所一般事務費及工程管理費等公款機會，以不實單據辦理核銷、請款，詐得至少新台幣十餘萬元支應私人開銷。

屏檢指出，經專案小組蒐證後，向法院聲請核發搜索票獲准，29日執行搜索並傳訊相關證人到案，經分析並掌握具體事證。

屏檢指出，檢察官歐陽正宇訊後，認為古佳川涉犯公務員利用職務上機會詐取財物、偽造文書等罪嫌重大，且有勾串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法院今天凌晨裁准羈押禁見。（編輯：陳仁華）1120330