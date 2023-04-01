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首頁 / 社會

檢察長遴選作業 檢審會公告21人名單

2023/4/1 09:37
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（中央社記者謝幸恩台北1日電）法務部將展開一波檢察首長異動，預估有4至6個職缺，檢審會4月14日將提供候選名單供法務部長蔡清祥圈選。檢審會昨天傍晚公告名單，共有21人報名或被推薦遴任檢察長。

法務部指出，考量各檢察機關正積極推動掃黑、緝毒、打詐等重要政策，及今年底將展開明年總統大選查察賄選工作，提前展開檢察長遴選作業。

法務部檢察官人事審議委員會昨天完成公告程序，共有21人爭取檢察長遴選，將於4月14日開會，由檢審會提出擬任檢察長職缺2倍的建議人選，提供法務部長蔡清祥從中圈選，預計4月21日公布名單。

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檢審會公告報名、推薦遴選檢察長的21人名單如下：

1.台中高分檢主任檢察官吳萃芳（24期）2.法務部行政執行署長林慶宗（26期）3.高雄高分檢主任檢察官張金塗（26期）4.法務部常務次長林錦村（28期）5.法務部法制司司長黃玉垣（28期）6.法務部綜合規劃司司長王文德（30期）7.法務部國際及兩岸法律司副司長汪南均（33期）8.高檢署檢察官吳慧蘭（33期）9.法務部主任秘書顏迺偉（33期）10.法務部檢察司司長黃謀信（33期）11.台南高分檢檢察官借調司法院政風處處長曾昭愷（34期）12.台中高分檢檢察官謝名冠（34期）13.宜蘭地檢署檢察官洪景明（35期）14.高檢署檢察官曾文鐘（35期）15.法務部司法官學院教務組長柯宜汾（36期）16.高檢署檢察官借調調查局政風室主任孫治遠（37期）17.法務部保護司副司長陳佳秀（37期）19.台北地檢署借調廉政署視察室主任林漢強（38期）19.台北地檢署借調警政署政風室主任陳淑雲（38期）20.台中地檢署檢察官謝謂誠（38期）21.台北地檢察署借調國家安全局政風處處長周士榆（39期）。（編輯：張銘坤）1120401

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