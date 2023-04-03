老母和子女組家族販毒集團 3人年齡相加近200歲

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市蘆洲分局破獲家族販毒集團，77歲母親和60歲兒子、54歲女兒分工販毒，3人年齡加起來近200歲，警方目前正積極追查上游毒品來源，擴大偵辦。

蘆洲分局今天發布新聞稿宣布偵辦執行安居專案溯源查獲販毒案。警方表示，員警於111年9月查獲77歲吳姓老婦持有毒品安非他命4包，總毛重達140.15公克，詢後，警方依毒品罪嫌送辦並擴大追查。

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經過後續追查，日前在吳女住處查獲其60歲兒子、54歲女兒持有毛重1.58公克安非他命，並於機車中起獲一大包安非他命，清查內有27小包、紙袋2包，總毛重34.57公克。一家3口都被移送檢方偵辦。

警方表示，這是家族販毒集團，由老婦的兒子負責進貨，由老婦人、女兒進行分裝發送。蒐證跟監過程發現常由老婦騎乘機車於新北各地外送毒品，警方目前已鎖定上游藥頭並積極追查毒品來源，擴大偵辦。（編輯：張銘坤）1120403