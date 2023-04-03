桃園登山隊員干卓萬山疑墜崖 地勢險惡仍未尋獲人

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一支桃園市登山隊攀登干卓萬群峰時發生隊員失聯意外，66歲蔣姓隊員疑失足墜崖，南投縣消防局3日表示，由於當地地勢險惡，山谷坡度大，且通訊困難，搜救人員截至中午為止，仍未尋獲失聯隊員。（南投縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 112年4月3日

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（中央社記者吳哲豪南投3日電）一支桃園市登山隊攀登干卓萬群峰時發生隊員失聯意外，66歲蔣姓隊員疑失足墜崖，南投縣消防局今天指出，搜救人員已抵達現場，由於地勢險惡，仍未尋獲蔣姓隊員。

一支來自桃園市的11人登山隊，3月31日入山攀登干卓萬群峰，挑戰干卓萬山及卓社大山，登山隊人員昨天報案說有隊員失聯，66歲蔣姓登山客因腳程較慢，一直跟在隊伍後方，登山隊先前呼叫時都有回應，不過隊伍行經干卓萬山附近斷崖時卻失聯，呼叫無回應，疑似失足落崖。

南投縣消防局發布新聞指出，6名搜救人員昨天搭乘空勤直升機，以垂降方式抵達登山隊員失聯地點附近山區，以步行方式前往意外地點，不過當地地勢險惡，山谷坡度大，且通訊困難，搜救人員截至中午為止，仍未尋獲失聯隊員。（編輯：謝雅竹）1120403