中市掃墓引發雜草火警 消防空拍機蒐證逮2人

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台中市沙鹿區第二公墓3日發生火警，消防人員以空拍機鎖定一對王姓堂兄弟，涉嫌燃燒金紙不慎引發周邊雜草燃燒起火，警方隨即將人帶回訊問，現場則交由消防人員撲滅火勢。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年4月3日

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（中央社記者趙麗妍台中3日電）台中市沙鹿區第二公墓今天發生火警，消防人員以空拍機鎖定王姓堂兄弟，涉嫌燃燒金紙不慎引發周邊雜草火警，警方將2人逮捕，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

清水警分局透過文字稿指出，沙鹿區北勢里第二公墓上午發生火警，員警趕抵現場，發現消防人員以空拍機鎖定48歲、60歲的王姓堂兄弟，疑因掃墓燃燒金紙，引發雜草火警。

警方將2人帶回派出所詢問，並依照公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。現場由消防人員撲滅火勢。

大雅區神林路一段一處工廠下午也發生火警，台中市消防局獲報，出動人車前往灌救，火勢約半小時撲滅，無人員受傷受困。初步了解，為工廠機台上方堆置的雜物起火燃燒，財損及起火原因，有待調查釐清。（編輯：謝雅竹）1120403