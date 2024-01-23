黑幫涉經營洗錢集團詐財5千萬 刑事局逮5嫌送辦

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北23日電）逾30名被害人遭臉書和IG上的假名人推薦個股廣告誘騙，加入詐騙集團的假投資群組和APP後遭詐財，總財損約5000萬元，刑事局循線查獲洗錢集團主嫌竹聯幫弘仁會陳姓男子送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長許忠彥表示，刑事局打詐情資研析中心日前彙整分析遭假投資詐騙的被害案件，發現竹聯幫仁堂弘仁會成員20歲賀姓男子等人涉嫌協助詐騙集團洗錢情資，隨即展開偵辦。

經調查了解，被害邱姓民眾等30人先前都是分別看到網路社群臉書或IG廣告，內容多為財經名人推薦投資個股且保證穩賺不賠，被害人信以為真便依指示加入詐欺集團的通訊軟體Line好友，隨後又加入詐欺集團所設的假投資群組和APP，詐欺集團再以投資股票、領取飆股及個股資訊等投資話術誘騙。

多名被害人於去年6至9月間陸續匯款至詐欺成員所提供的人頭帳戶進行投資，當後續以為獲利想出金時，卻被詐欺集團成員告知需先繳交紅利分成才可出金，被害人因短時間內無法籌湊資金繳納，便遭詐欺成員封鎖通訊軟體帳號而失聯，才驚覺遭詐騙。

隨後詐欺集團成員派車手到ATM領取詐款，再透過假幣商進行虛擬貨幣方式洗錢。

刑事局經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，經蒐證完畢後，率先於去年11月14日執行首波拘提行動，逮捕洗錢犯嫌賀男到案，昨天再進行第2波行動，成功溯源拘提協助詐欺集團洗錢的主嫌竹聯幫弘仁會成員陳男和另3名共犯到案。

同時，查扣開山刀、信號彈、鋁棒、戒指刀和提款卡等贓證物，初估被害人超過30人、詐騙金額約新台幣5000萬元，其中北部一名退休7旬老翁財損多達500萬元。

全案詢後依涉嫌刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，移請新北地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130123