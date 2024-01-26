南投鹿谷清水郵局遭搶 犯嫌持刀傷人縱火落網

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（中央社記者蕭博陽南投縣26日電）黃姓男子今天持刀行搶鹿谷鄉清水郵局並縱火逃逸，造成郵局經理受傷、損失金額待清點，轄區南投縣警察局竹山分局組成專案小組追緝，中午在日月潭逮捕43歲黃姓犯嫌。

南投縣消防局上午受理鹿谷鄉清水郵局火警案件，派遣鹿谷、集集、水里、名間、竹山分隊人車前往搶救，救災人員抵達見到冒煙起火，有人搶劫而潑灑易燃物質縱火，現場無人受困，火勢不到半小時撲滅，燃燒面積約20平方公尺、財物損失待進一步估算。

63歲郵局劉姓經理遭黃男攻擊造成右後背撕裂傷、左前臂瘀傷，竹山分局指出，黃男趁經理整理郵包不注意下手偷襲搶劫，並潑灑易燃物質縱火後往集集鎮方向逃逸，由於郵局遭縱火，黃男是否得手金錢、金額多少待清查，中午在日月潭逮捕43歲黃姓犯嫌。

這是鹿谷清水郵局不到6年遭第2次搶劫，民國107年8月38歲周姓男子持搶闖入，短短20秒得手約新台幣50萬元，竹山分局隔天在桃園機場逮捕正要潛逃出國的周男；當時周男設籍南投市，卻跑到鹿谷清水郵局犯案，疑似就是看準偏鄉小郵局職員少易得手。

鹿谷清水郵局位於鹿谷鄉與集集鎮交界，當地民風淳樸，居民表示，清水郵局平時只有1名主管、1名臨時工上班，年關將近，希望警方加強維持治安；鹿谷鄉長邱如平接受中央社記者訪問說，清水郵局前是大馬路，附近還有社區活動中心，發生搶案使居民受到驚嚇。（編輯：郭諭儒）1130126