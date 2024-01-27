花蓮空軍少校涉酒駕撞2車肇逃 找下屬頂罪遭識破

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（中央社記者張祈花蓮縣27日電）花蓮空軍佳山基地1名歐姓少校昨晚涉嫌酒駕連撞機車、單車肇逃，事發3小時後到案，還找許姓下屬頂罪，被警方識破，酒測值達0.71毫克，雖辯稱返家後才喝酒，仍遭函送法辦。

花蓮警分局豐川派出所26日晚間9時許接獲民眾報案，機車停放國聯三路，被一輛小客車撞倒，駕駛肇事逃逸，警方偵查發現，同輛車也在市區撞倒行進中的單車騎士，造成騎士手部受傷，駕駛同樣肇事逃逸。

警方啟動鷹眼小組，鎖定肇事車輛，通知41歲歐姓車主，相隔約3小時後，歐男由33歲許姓友人陪同到案說明。許男坦承是肇事車輛駕駛，但警詢中對肇事過程交代不清，引起警方懷疑。

警方調閱監視器發現，當時駕車的是歐男，許男才坦承是幫部隊長官頂罪。警方當下對歐男實施酒測，酒測高達0.71毫克；歐男辯稱，事發當下沒喝酒，也不知道撞到機車跟單車，是回家後才喝酒。

花蓮警分局指出，全案偵辦後，將歐男、許男依涉嫌使公務人員登載不實罪送辦，歐男另涉嫌公共危險及過失傷害等罪，函送花蓮地檢署偵辦。（編輯：謝雅竹）1130127