竹縣某銀樓遭搶 2男子奪2金項鍊逃跑遭逮

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣新湖警分局今天說，某銀樓遭搶走2條金項鍊，損失約新台幣87萬元，獲報後展開調查並逮捕2名犯嫌，找回2條金項鍊，警詢後將2嫌依搶奪等罪嫌送辦。

新竹縣警察局新湖分局今天提供新聞資料指出，29日晚上6時獲報，在湖口鄉達生路1處銀樓發生搶案，有男子假裝要買金項鍊，在店家交付2條金項鍊（價值約新台幣87萬元）供參考時，男子趁機奪取得手，隨即跑向門外搭乘接應轎車離去。

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新湖分局表示，獲報後與新竹縣警察局刑警大隊成立專案小組，於29日晚上11時許在竹北市將25歲彭姓男子與28歲葉姓男子逮捕，並於2人身上起獲贓物金項鍊2條。

警方指出，經了解後，彭男與葉男因網路簽賭積欠債務，才計劃於年節前行搶銀樓，彭男假裝購買金項鍊進行搶奪，而葉男則開車於店家外接應。全案訊後將2人依搶奪、竊盜等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130131