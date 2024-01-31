更多編輯台推薦新聞：
民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂
政治

民眾黨拋單一召委國會改革 召委是什麼？有什麼職權？一文看懂

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索
科技

韋伯望遠鏡拍下19螺旋星系 為恆星形成演化提供新線索

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮
生活

黃色小鴨重返台灣霍夫曼讚高雄進步多 圖輯回顧10年前百萬朝聖人潮

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：習近平向拜登保證不干預美國總統大選
首頁 / 社會

竹縣某銀樓遭搶 2男子奪2金項鍊逃跑遭逮

2024/1/31 15:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣新湖警分局今天說，某銀樓遭搶走2條金項鍊，損失約新台幣87萬元，獲報後展開調查並逮捕2名犯嫌，找回2條金項鍊，警詢後將2嫌依搶奪等罪嫌送辦。

新竹縣警察局新湖分局今天提供新聞資料指出，29日晚上6時獲報，在湖口鄉達生路1處銀樓發生搶案，有男子假裝要買金項鍊，在店家交付2條金項鍊（價值約新台幣87萬元）供參考時，男子趁機奪取得手，隨即跑向門外搭乘接應轎車離去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新湖分局表示，獲報後與新竹縣警察局刑警大隊成立專案小組，於29日晚上11時許在竹北市將25歲彭姓男子與28歲葉姓男子逮捕，並於2人身上起獲贓物金項鍊2條。

警方指出，經了解後，彭男與葉男因網路簽賭積欠債務，才計劃於年節前行搶銀樓，彭男假裝購買金項鍊進行搶奪，而葉男則開車於店家外接應。全案訊後將2人依搶奪、竊盜等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130131

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.63