竹縣警裝甲車攻堅 破獲賭場逮16人

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（中央社記者郭宣彣新竹縣31日電）新竹縣芎林鄉今天有裝甲車衝撞民宅，對此，橫山警分局表示，此處因有不明人士進出疑似職業賭場，也懷疑有軍火武力，請求特勤隊支援以裝甲車攻堅，順利逮捕共16人。

橫山警分局今天提供新聞資料指出，依據情資顯示在芎林鄉的透天住宅近期夜間常有可疑人士進出，疑似為職業賭場，經報請新竹地檢署檢察官指揮，今天持搜索票會同保一總隊維安特勤隊進行攻堅，逮捕賭客與經營賭場者共16人。

警方表示，循線查獲是游姓男子與黃姓男子涉嫌在新竹縣芎林鄉經營賭場，今天凌晨3時許遭警方破獲，現場查出有改造手槍、子彈與毒品等，2人訊後依賭博、毒品、槍砲罪嫌移送新竹地檢署偵辦；另14名賭客部分，依社維法裁罰。

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新竹縣政府警察局長宣介慈透過新聞資料指出，因情資顯示，賭客可能有槍且藏有毒品，人數約有10人，行動中破門逮人發生槍戰機率甚高，因此考量人員出勤安全，以優勢警力威嚇賭客。

宣介慈說，因此協調保一總隊特勤隊支援，以順利執行此次查緝行動，面對外界對此執勤方式有不同看法，但對警方來說，要讓出任務的員警平安歸隊，警員的安全最重要。（編輯：李錫璋）1130131