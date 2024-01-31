超市涉賣改標過期生鮮 高市衛生局勒令停業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄31日電）高雄「生鮮先生」連鎖超市涉販售過期冷凍食品，高雄市衛生局表示，29日配合地檢署，查獲3家門市涉嫌竄改標示、販售過期、無中文標示等違規食品，現場封存13.20公斤食品，並勒令超市停業。

經營連鎖生鮮超市「生鮮先生」的鍾昇旭為前國民黨立委鍾紹和之子，哥哥為高雄市議員鍾易仲。全案經高雄地檢署偵辦，29日會同高市衛生局稽查傳訊5人到案，現場封存涉案食品6項，共184包、13.20公斤，鍾男訊後諭令新台幣200萬交保，黃姓女店長20萬交保。

衛生局今天新聞稿表示，29日配合雄檢指揮兵分3路查獲「生鮮先生」Mr.Fresh連鎖超市等3家門市涉嫌竄改標示、販售貯存逾有效日期、進口報告單不符及無中文標示違規食品。

衛生局說明，29日在「生鮮先生」總店及鼓山區、苓雅區等3家店，皆查獲違規食品，包含竄改效期過期生鮮食品184包，品項包括日本仙波糖卡士達銅鑼燒、日本仙波糖紅豆銅鑼燒、酒干赤鯛、烤地瓜可樂餅、日本A5和牛雪花牛排及丹麥皇冠豬梅花等。

經查，烤地瓜可樂餅原有效日期為2023年8月9日，現場查獲包裝有效日期遭竄改為2024年2月及5月；另外部分商品真實有效日期不明，相關細節仍待調查。

衛生局指出，目前尚未釐清違規食品的進出貨數量，為能速釐清事情嚴重程度，檢察官同意衛生局責令業者自113年2月1至2月29日停業，以保全證據。

衛生局表示，問題產品銷售對象為大眾消費者，影響層面廣泛危害風險甚鉅，將按食品安全衛生管理法第15條第1項第8款、第22條第1項及第28條第1項等規定，分別各處新台幣6萬元以上、2億元以下；3萬元以上、300萬元以下；4萬元以上、400萬元以下罰鍰，併審酌違規情節依法加重處罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

目前衛生局已監督業者進行下架回收商品，防範違規食品流入市面販售；有關商品退費等爭議，衛生局責令業者儘速提供與公告退貨資訊機制。

消費者也可攜帶發票或產品，2月1日至29日每天下午1時至4時至生鮮先生文化創始店門市（禾翊商行）、農十六總店門市（瀧翊商行農十六分店）辦理退貨，業者聯絡電話07-5557128；若有消費爭議，消費者可向市府消費者服務中心提出申訴，消保官將協助處理。（編輯：謝雅竹）1130131