涉放水讓少將健走測試過關 國安局上校遭起訴

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（中央社記者林長順台北2日電）國安局特種勤務中心盧姓前上校編審組長，涉嫌在110年特勤中心體技能鑑測中的健走項目放水，讓測試未過的萬里警衛室主任謝姓少將過關。台北地檢署今天依偽造文書等罪起訴盧男。

另外，特勤中心訓練組許姓上尉參謀犯後坦承犯罪，檢察官將他緩起訴處分，期間1年，並向公庫支付新台幣1萬元。

檢方指出，盧男為國家安全局特種勤務中心訓練組前上校編審組長（現轉任特勤中心警安組編審的非主管職），負責督導所屬訓練組相關業務。

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民國110年8月31日上午，盧男在特勤中心舉行的年度體技能鑑測，在場督導許男承辦的5公里健走測試項目，明知參試人員謝姓少將健走測試成績不合格（合格成績為45分鐘內，謝姓少將成績為47分23秒），當場下令許男依其指示，登載謝姓少將測試成績為44分48秒。

檢方認為，特勤中心成員的體技能成績評鑑的正確與否，攸關特勤中心對所屬成員的體技能、服勤資格考評，影響特勤維安業務的健全運作，依陸海空軍刑法、刑法教唆公務員登載不實公文書罪嫌起訴盧男。（編輯：李錫璋）1130202