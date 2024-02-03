3律師為詐騙集團辯護涉洩密 遭羈押禁見

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（中央社記者謝幸恩台北3日電）鄭姓律師等人被控替詐騙集團辯護時，疑似洩漏偵查秘密，遭北檢依刑法洩密、詐欺及組織犯罪條例等罪嫌聲押禁見。北院漏夜開庭，今天凌晨裁定鄭姓律師等3人羈押禁見。

檢調偵辦詐騙集團案時，發現有律師利用陪同偵訊或閱卷時獲得偵查秘密，並利用通訊軟體傳送偵查內容給詐騙集團成員，涉嫌違反刑法洩密、詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪。

台北地檢署日前指揮法務部調查局台北市調處搜索、約談6名涉案律師。檢察官複訊後，諭令林姓、張姓律師分別以新台幣45萬元、30萬元交保，朱姓律師請回，另聲押禁見鄭姓、楊姓、李姓律師。台北地方法院今天凌晨裁准羈押禁見。

全國律師聯合會發出聲明指出，近日陸續發生多起律師因執行業務涉嫌犯罪而遭調查的案件，請律師執行職務時謹遵法令、律師倫理規範，以免觸法，也請檢調機關本於無罪推定原則，毋枉毋縱，遵法辦理，以維法制。

全國律師聯合會聲明表示，律師執行業務，應依律師法明定的自律自治精神，誠正信實執行職務，以維護社會公義及改善法律制度，除律師法規範外，也已制訂律師倫理規範以規範律師執業行為。

全國律師聯合會聲明表示，若檢調偵查過程中，發現律師利用執行職務機會而有不法犯行，或有違反律師法及律師倫理規範的情形，也請執法單位除依法追究責任外，並將相關事證移付律師懲戒委員會，由律師懲戒委員會調查、追究律師懲戒事宜，以維護律師的執業品位及尊嚴。（編輯：陳政偉）1130203