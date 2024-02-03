北市士林連日發生恐嚇、竊盜案 警方逮2嫌送辦

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（中央社記者劉建邦台北3日電）台北市士林區日前接連發生2起案件，分別為護膚店遭恐嚇、士林夜市攤商遭竊，士林警分局組專案小組偵辦，警方今天表示，循線分別逮捕涉案的2名男子到案送辦。

台北市警察局士林分局召開記者會，文林派出所長王聖傑說，日前發生商家遭恐嚇取財及行竊案，組專案小組偵辦，循線分別在北市大同區、新北市三重區逮捕涉案的2名陳姓男子到案送辦。

警方表示，1月31日獲報轄區某連鎖護膚店遭行搶，經查1名男性客人消費後未付新台幣3000元費用，事後持刀威脅美容師後逃逸，組專案小組偵辦，鎖定犯嫌身分。

警方經布線查緝，掌握涉案的55歲陳姓男子，無業的陳男曾開過刺青店因故倒閉，犯案後搭捷運及計程車規避查緝，近日都在新北市、桃園市等處流竄。警方昨晚掌握陳男藏匿台北市大同區一家網咖，前往搜索逮人。

陳姓男子遭逮後稱曾赴此家護膚店消費，當天消費完後，臨時起意持刀恐嚇美容師要求提供金錢。警詢後依恐嚇取財罪嫌移送士林地檢署偵辦。

此外，士林夜市1日晚間發生攤販遭竊案。警方表示，1名男子趁販售豆干攤販不注意時偷走業者錢包，經民眾提醒，老闆才知遭竊報警，獲報後成立專案小組偵辦。

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警方經布線查緝掌握有毒品等前科43歲陳姓男子涉案，調監視器畫面等資料，發現陳男犯案後，騎車往新北市逃逸，事後追查出居住地點，昨天深夜前往三重區逮人到案送辦。

陳男遭逮後稱，因有親友曾在士林夜市擺攤，熟悉附近地理環境，當時因缺錢花用，才偷走攤販老闆皮包，得手新台幣8000元，皮包任意丟棄路旁。警詢後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1130203