高雄男遭查獲持大麻種子 鍾易仲否認為議員助理

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（中央社記者洪學廣、林巧璉高雄3日電）高雄王姓男子今天因持有大麻種子被警方逮捕，外界傳出王男為高雄市議員鍾易仲助理。對此鍾易仲指出，王男為短期工讀生，目前並非助理，盼檢警秉公處理查清真相。

鍾易仲下午發布訊息回應，21歲王男來自破碎家庭，從小父母離異，由阿嬤隔代教養。在自己選立委期間因王男阿嬤多次請託，秉持天生我材必有用想法，讓王男擔任短期工讀生，1月選舉結束後已離開服務處，目前並非自己的助理。

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鍾易仲說，王男自幼發展遲緩，國小、國中都讀資源班，成年後求職四處碰壁。王男涉嫌持有大麻種子一事讓其阿嬤非常焦急，也有跟自己求援，但過程並未向警方表達關心，只希望檢警能秉公處理，盡快查清真相，毋枉毋縱。

警方調查，轄區仁武警分局接獲有毒品情資，今天上午持搜索票前往王男鳳山區住處，查獲大麻菸草跟種子，並將王男拘提到案，全案正擴大溯源中。（編輯：黃世雅）1130203