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加強重要節日安維 大安警3天緝獲23通緝犯

2024/2/4 12:58（2/4 14:15 更新）
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農曆春節即至，台北市警方2月啟動為期15天的加強重要節日安全維護工作，在轄內各酒店、夜店展開掃蕩臨檢與路檢，大安分局4日表示，統計至3日止，共緝獲23名通緝犯及毒品等多案，另還查獲1名失蹤人口。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年2月4日
農曆春節即至，台北市警方2月啟動為期15天的加強重要節日安全維護工作，在轄內各酒店、夜店展開掃蕩臨檢與路檢，大安分局4日表示，統計至3日止，共緝獲23名通緝犯及毒品等多案，另還查獲1名失蹤人口。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 113年2月4日
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（中央社記者黃麗芸台北4日電）農曆春節即將到來，北市警方2月啟動為期15天的加強重要節日安維工作，大安分局今天表示，統計至3日止，轄內共緝獲23名通緝犯及毒品等多案，另還查獲1名失蹤人口。

台北市警察局大安分局今天發布新聞稿表示，「113年加強重要節日安全維護工作（昔稱春安）」已於2月1日晚間起跑，總計為期15天，大安分局首日就出動54名警力在轄內各酒店、夜店展開掃蕩臨檢與路檢，並清查轄內46間旅宿業、高風險社區大樓20處。

大安分局指出，統計至2月3日止，共緝獲23名通緝犯、毒品案20件20人、詐欺車手案2件2人、賭博案3件8人，另還查獲1名失蹤人口。

由於這次加強重要節日安全維護工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，大安分局說，除針對轄內金融機構緊鄰工地處所加強巡邏、守望，避免宵小趁機鑽洞、攀爬鷹架等方式進入行竊，也針對建國假日花市、玉市及傳統市場等年節人潮聚集處所編排防扒竊勤務，以保障民眾財產安全。

另外，轄內各交通幹道也都有編排交通疏導勤務，以確保民眾春節期間外出、返鄉平安順暢。

大安分局長黃水願表示，警方會持續落實推動緝毒、打詐、肅槍及掃黑工作，以優勢警力針對轄區重要路段及治安顧慮場所執行一波波擴大臨檢，增加見警率，以避免衍生治安問題，讓民眾可以安心過年。

由於農曆春節前夕金融機構現金提存款次數增加，黃水願說，民眾可向警方聲請護鈔服務，保護自身財產安全，警方也會持續加強防竊、防搶、防詐騙宣導，警民一同維護治安、平安過好年。（編輯：張銘坤）1130204

#黃水願
#大安
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