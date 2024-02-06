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警扮買家抓亞錦賽黃牛票 男拒收代購費法院裁定不罰

2024/2/6 10:05
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（中央社記者謝幸恩台北6日電）陳姓男網友以每張亞錦賽門票另加代購費400元在網路刊登廣告，遭警方依違反社維法送辦。士院認為，陳男未搶到票券，員警仍不顧陳男拒絕收費意願逕自匯款，裁定不罰，可抗告。

士林地方法院裁定書指出，台北市警察局士林分局去年11月28日進行網路巡邏，發現陳男於臉書（Facebook）社團「台灣職棒棒球門票（讓票 換票 求票）」，公開刊登轉售門票廣告。

警方調查，陳男兜售2023年第30屆亞洲棒球錦標賽門票，派出員警喬裝買家私訊陳男詢問交易細節，陳男向員警表示每張門票須另加代購費新台幣400元，經員警轉帳400元並取票成功。

警方認為，陳男行為違反社會秩序維護法第64條第2款規定「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，可處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，因此依法送辦。

法院調查，陳男先替佯裝買家的員警代購2張門票未成功，並退還員警代購費800元，之後陳男成功搶得1張門票，仍堅持不收員警代購費400元，但員警不顧陳男拒絕意願，仍逕自匯款400元給陳男。

法院認為，依照警方移送意旨，難認陳男行為構成轉售圖利的處罰要件，因此裁定不罰，可抗告。（編輯：張雅淨）1130206

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