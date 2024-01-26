網友喊7倍價賣棒球亞錦賽門票 交易未遂獲判不罰

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（中央社記者謝幸恩台北26日電）葉姓網友在網路平台以原價的7倍價格兜售棒球亞錦賽門票，警詢時坦承曾轉售門票獲利遭送辦。士院認為網友與員警間交易未完成，也無從證明網友曾涉當黃牛，裁定不罰，可抗告。

士林地方法院裁定書指出，台北市警察局中山分局去年11月25日進行網路巡邏，發現葉姓網友於臉書（Facebook）社團「演唱會【讓票．售票．球票】演唱會門票入場券」公開刊登轉售門票廣告。

裁定指出，葉姓網友兜售的是2023年第30屆亞洲棒球錦標賽門票，1張原價新台幣600元，葉姓網友欲以1張高於市價7倍以上的4400元價格、2張門票總價8800元一起出售。

裁定表示，葉姓網友欲從中賺取門票價差7600元，員警喬裝買家透過臉書私訊葉姓網友詢問交易細節後，通知葉姓網友到案說明，此名網友於警詢時坦承曾轉售門票圖利行為。

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警方認為，葉姓網友的行為違反社會秩序維護法第64條第2款規定「非供自用，購買運輸、遊樂票券而轉售圖利者」，可處3天以下拘留或1萬8000元以下罰鍰，因此依法送辦。

士院認為，依據員警與葉姓網友的私訊對話，可知此筆門票交易仍處於議價階段、無交易事實，此法不罰未遂，不符構成要件；另警方指控葉姓網友曾當黃牛圖利，無其它證據可證明此名網友被警方查獲前曾轉售他人門票而獲利，日前裁定不罰，可抗告。（編輯：戴光育）1130126