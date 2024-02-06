林內鄉草莓園一夜被掃光剩綠葉 警追查並加強巡邏

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林林內鄉草莓進入產季，吳姓果農說，今年草莓碰到熱障礙價格高，4日發現自家草莓園一夜間只剩綠葉，草莓被竊賊一掃而空損失慘重；警方調閱監視器追查可疑車輛，並加強巡邏。

吳姓果農今天接受媒體聯訪時表示，3日巡視果園時還有草莓，隔天一早巡園時發現草莓不見了，園區只剩綠葉，原以為是家人先行採收，經詢問後才知道是遭竊。

吳姓果農指出，她租2分地分4區種草莓，想在過年連假開放採果及販售，此次有2區遭竊，2區約可採收40~ 50籃，由於今年草莓價格昂，1籃2.5斤可賣到新台幣1000至1200元。

果農林淑娟說，近幾年每到草莓季皆爆草莓遭竊零星個案，自己也遭遇過草莓苗被偷情事。

林淑娟表示，去年10至12月氣溫高，草莓熱障礙導致草莓苗枯死，農民因此重種，付出更多成本及心力，所以今年草莓價格高。

果農們除了報警，也自主組成巡邏隊，加強夜間及清晨巡邏。

斗六警分局表示，已調閱案發地周遭監視器追查可疑車輛，並將加強轄內草莓園巡邏，同時鼓勵農民自行裝設監視器加強防竊。（編輯：陳仁華）1130206