林右昌三重分局春節慰勉 與員警圍爐聊家常

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（中央社記者王鴻國新北6日電）內政部長林右昌今天在警政署副署長詹永茂陪同下，至新北市警察局三重分局大同派出所慰勉第一線執勤的員警及協勤民力，還提前與大家一起圍爐聊家常。

林右昌春節慰勉行程今天下午4時來到三重分局大同派出所，新北市警察局長廖訓誠率分局及派出所主管、員警和林右昌座談，隨後，林右昌頒發慰勉金，並與員警及協勤民力圍爐聊家常，展現親和力，還提醒大家在執勤時要注意安全及身體健康。

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林右昌表示，為了讓民眾安心快樂過好年，警政署規劃自2月1日至15日執行「加強重要節日安全維護工作」，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，配合民眾年節活動，執行各項勤務。

林右昌表示，為維護警察權益，已請各縣市警察局事先規劃春節連假勤休，讓大家能提前安排交通工具返家團聚，也向所有員警家人致謝，就因有家人的支持和包容，員警才能在工作上全心付出。（編輯：陳仁華）1130206