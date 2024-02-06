陳致中洗錢偽證入監 獲准假釋晚間8時出獄

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（中央社記者張已亷、蔡孟妤高雄6日電）前高市議員陳致中因洗錢、偽證等罪判刑定讞，去年入高雄二監服刑，今天獲高院裁准假釋，高雄二監今天下午5時30分許收到高院保護管束令，陳致中晚間8時許假釋出獄。

陳致中於今天晚間8時許手拿獄中2袋書籍，步出高雄第二監獄，面對在場媒體關心，他不發一語，僅表示致謝，隨後由妻子黃睿靚開車接送離開。

高雄第二監獄副典獄長張漢明告訴中央社記者，今天下午5時30分許收到台灣高等法院發送此名受刑人的保護管束令，獄方著手辦理相關行政流程，讓受刑人假釋出獄。

對此，陳致中助理則簡短回應，謝謝關心，目前家屬以及服務處都尚未接到任何通知。

全案因由起於，台灣高檢署查黑中心、最高檢察署特別偵查組（均已裁撤）先後起訴陳水扁所涉4大案（國務費案、南港展覽館案、龍潭購地案及洗錢案）；案經併案及一、二、三審審理及發回後，部分案件已判決確定。

陳致中因洗錢及偽證等罪定讞，台灣高等法院裁定應執行1年2月，他在2023年5月11日向檢方報到入監，隨後上銬被囚車載往高雄第二監獄服刑至今。矯正署2月5日核准陳致中的假釋案。

法務部矯正署今天發布新聞稿指出，歲末年終，闔家團圓是高牆內受刑人心中最企盼的願望，為落實人道關懷，春節前夕援例加速審核假釋，由檢察機關聲請保護管束裁定並核發釋放命令。

矯正署表示，統計2023年12月份至2024年2月份，許可假釋者有1061名，其中人數最多為台中監獄106人，其次為台北監獄73人及彰化監獄50人，各矯正機關於收到檢察官保護管束命令後，依法辦理釋放手續，期盼獲准假釋重返社會的更生人，能與家人共享天倫，並在親情感召下，保持善良品性，成為守法好國民。（編輯：陳仁華）1130206

前總統陳水扁之子陳致中（中）因案入獄服刑，6日獲裁准假釋出獄。陳致中在晚間8時許手拿2袋書籍等步出高雄第二監獄，隨後由妻子黃睿靚開車接送離開。中央社記者董俊志攝 113年2月6日