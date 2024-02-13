台南女嬰遺體埋公園沙堆 生母2萬元交保

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市安南區一處公園沙堆中被人埋入一具女嬰遺體，警方追查後拘提女嬰生母翁姓女子及其吳姓同居男友到案，檢方偵訊後向法院聲押翁女，台南地院昨晚裁定新台幣2萬元交保。

法院裁定指出，翁女涉犯生母殺嬰、遺棄屍體犯行、羈押聲請書證據足認涉犯刑法生母殺嬰罪、兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯遺棄屍體罪、家庭暴力防治法等罪嫌疑重大。

裁定指出，考量翁女生產後未滿2月，符合刑事訴訟法第114條第2款情形，駁回檢方羈押及禁止接見通信聲請，准予翁女具保2萬元，並限制住居。

此案起於台南市政府警察局第三分局8日下午接獲民眾報案，指稱在安南區一處公園砂石堆發現疑似嬰兒頭部，員警到場勘查後找到一具被埋在沙堆下的女嬰遺體，追查發現翁女涉有重嫌，於10日前往翁女租屋處拘提翁女及其同居男友吳姓男子到案。

警方在偵訊後將翁、吳2人移送台南地檢署，檢方裁定吳男3萬元交保，並向法院聲押翁女。

經初步了解，31歲翁女與21歲吳男平日從事工地鷹架等勞力工作，經濟狀況普通，翁女聲稱吳男不知道她產下女嬰一事，她在產下女嬰不久後，獨自將女嬰帶到沙地埋下，至於女嬰死因及詳細案情有待檢警進一步釐清。（編輯：謝雅竹）1130213