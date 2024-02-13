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晚安小雞闖柬埔寨詐騙園區直播疑失聯 刑事局：家屬未報案

2024/2/13 19:29（2/13 19:43 更新）
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網紅「晚安小雞」12日晚間在臉書開直播自稱夜闖柬埔寨詐騙園區。（圖取自臉書facebook.com）
網紅「晚安小雞」12日晚間在臉書開直播自稱夜闖柬埔寨詐騙園區。（圖取自臉書facebook.com）
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（中央社記者劉建邦台北13日電）網紅「晚安小雞」自稱夜闖柬埔寨詐騙園區凱博園區，昨晚直播時疑遭毆打後斷訊失聯，今天又自拍現身。刑事局今天指出，未接獲網紅家屬聯繫警方，已通報駐外聯絡官了解。

媒體報導台灣籍網紅「晚安小雞」自稱夜闖柬埔寨詐騙園區「凱博園區」直播，疑遭突襲被打倒地，傳出下落不明，今天下午「晚安小雞」現身直播，聲稱已經逃出且自己滿身是傷；但其他網友質疑事件真實性。

內政部警政署刑事警察局今天下午表示，獲悉相關訊息後，已立即通報駐越南聯絡官向當地警方了解相關狀況，至晚間6時止，未接獲此名網紅家屬聯繫警方。外交部也未接獲急難救助通報，會持續與駐外單位保持聯繫。

據警方掌握，「晚安小雞」過去直播爭議不斷，如前年農曆7月間，闖入金門縣某醫院錄影並稱內部有鬧鬼，當地政府認定涉毀損提告，他才發澄清文。他也曾擅闖彰化縣員林市某大樓，指此處曾有命案，被大樓提告，並拍被街友追殺影片，警方事後依違反社會秩序維護法送辦。（編輯：陳清芳）1130213

#刑事局
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