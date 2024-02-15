人工畫格導入AI辨識直接偵測 還能幫產速率報告

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）交警在計算事故車輛車速時常以人工畫格推算，相當耗時傷神。高市警方導入AI直接進行影像辨識，若有超速疑義再以人工精準定位，電腦則會協助產出速率報告，節省人工時間。

高雄市政府警察局交通警察大隊指出，當民眾發生車禍後，交通事故審核小組人員在處理與審核事故案件時，常需透過當事人提供的事故影像，來推算雙方車速，以作為肇事原因初步分析研判參考依據。

不過，目前審核小組需花費大量時間反覆觀看動態影像，去擷取基準點以換算車速，花費時間甚至約需影像時間長度10倍，用以佐證事故研判作業；且近年來民眾提供行車影像的數量顯著增加，導致換算碰撞時速度需花費大量人力與時間。

警方指出，目前實務上多以「畫格法」計算車速，也就是以車輛在影片中實際經過的畫格數，推算其行駛時間，再取這段時間內車輛所行駛的距離，以距離來除以時間，就能得到車輛行駛速率。

當導入AI技術運用後，就能直接利用影像辨識技術偵測車道線或分向線，取得車輛行駛的距離，再計算車輛行駛的畫格數取得行駛時間，藉此計算出車輛速率線。

假設經AI計算出車輛可能有超速疑義，警方就會透過人工再次精準去定位每一個畫格取的點，藉此做到跟以前傳統人工畫格相同的速率，此時人工計算跟AI是相同的，但因基本上是人工進行定位，所以不會有誤差；人工定位後，AI會協助計算車速跟產出速率報告，以節省過去人工產出報告的時間。

警方重申，這些速率報告，不會用來當作交通執法（告發）依據，僅用於分析肇事因素作為參考依據。依據內政部警政署規定，目前僅利用煞車痕計算，或利用大車的行車記錄器（俗稱大餅或數位型行車記錄器）取的車速，才能作為舉發的依據。（編輯：孫承武）1130215