超速撞死「鬼切」騎士 行車鑑定來不及反應還清白

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高雄林姓男子超速撞死「鬼切」單車騎士，一二審均被判處有罪，直到事故鑑定發現即使未超速也來不及煞車提出再審，才改認無過失獲判決無罪，可見車禍鑑定重要性。

台灣高等法院高雄分院判決指出，林男民國109年12月10日上午以時速54公里開車，超速行駛於高雄市小港區平和南路300號前快車道時，發現同向慢車道的黃姓單車騎士從車輛右前方，突然向左變換至林男行駛的快車道，導致閃避不及撞上，黃男雖送醫仍在2天後宣告不治，林男則遭依過失致死罪嫌送辦起訴。

林男在刑事訴訟程序第一審及高分院二審均坦承犯罪，最後被依過失致死罪判5個月徒刑，可易科罰金確定；但受害者家屬與林男在打民事訴訟過程中，法院將這件事故送請逢甲大學車輛行車事故鑑定研究中心鑑定，卻發現林男根本沒有足夠反應時間。

鑑定結果顯示，車禍路段速限40公里，林男雖以超速14公里速度行駛，但依照行車紀錄器顯示影像逐格分析後，計算2車距離，再參照一般駕駛人認知到危險反應時間，加上煞車停止所需時間，計算出即使林男遵守速限行駛，完全煞停仍需要2.76秒，但被告當時卻只有2.67秒能採取反應避免碰撞。因此，鑑定意見認為即使被告未超速行駛，仍沒有足夠反應時間避免碰撞。

林男將鑑定報告作為新證據聲請再審通過後，法官認為被告無法事先預見黃男會突然從慢車道變換至快車道，再參酌鑑定報告計算結果，認定黃男突然變換車道為車禍主因，林男無肇事因素，因此不負過失責任，改判無罪。全案仍可上訴。

對於法院這起判例能還給當事人清白，交通警察大隊表示，目前車禍肇事鑑定由於涉及兩造責任追究、保險求償，主要還是交警事故現場處理描測，附近監視影像還原，以及目擊證人證詞。

運用AI技術計算交通事故車速，僅作為警方初步分析研判參考，或作為司法機關洽詢警察機關事故時車速時，產出速率參考報告用，並不會作為警方交通執法舉發依據。當事人對於肇事原因如有疑義，應以公路法第67條所定車輛行車事故鑑定委員會鑑定的結果為準。（編輯：孫承武）1130215