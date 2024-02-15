竹崎鄉公所臨時人員涉收賄2300元 嘉檢貪污起訴

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（中央社記者黃國芳嘉義市15日電）嘉義竹崎鄉公所臨時人員蘇姓女子協助得標廠商彩色列印，被控於去年5月間收取業者2300元賄款，嘉檢偵結，依貪污罪嫌起訴，考量非主動索賄且情節輕微，建請減輕其刑並宣告緩刑。

嘉義地檢署起訴書指出，51歲蘇女為嘉義縣竹崎鄉公所臨時人員，陳姓業者的公司於民國111年7月20日以新台幣6952萬元得標竹崎鄉公所1處坍塌地災害復建工程案。

嘉檢表示，蘇女得知業者不熟悉請款流程，則利用其職務上負責辦理廠商請款及履約文書整理、標案管理系統填報工作機會，於這起工程案履約過程中，協助業者製作，包含施工照片彩色列印及攜回竹崎鄉公所附卷等，並協助確認請款進度回報業者知悉，讓業者公司得以較快領到工程款項。

嘉檢指出，這項工程於去年4月28日報竣完工，陳姓業者為答謝蘇女協助公司的施工照片彩色列印等文書工作，於去年5月1日領取估驗款項後，於蘇女辦公位置附近交付5000元，以返還蘇女因協助彩色列印先支出的2700元，以及交付2300元賄賂。

檢方表示，蘇女所為涉及貪污治罪條例對於職務上的行為收受賄賂罪嫌，考量蘇女無前科，於偵查時坦承犯行，所圖財物又未逾5萬元，且未主動索求賄賂，所犯情節屬輕微，建請依規定減輕其刑，並宣告緩刑，以啟自新。

另外，陳姓業者涉及偽造文書等罪嫌，嘉檢認以緩起訴處分為適當，緩起訴期間為1年，須向公庫支付5萬元。（編輯：陳仁華）1130215