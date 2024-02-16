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首頁 / 社會

現退役軍人涉共諜案 5被告恐逃亡裁定延押2個月

2024/2/16 10:03
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（中央社記者謝幸恩台北16日電）高等法院審理航特部謝姓中校等人涉共諜案，在押5名被告押期屆滿。高院認為，5人罪嫌重大，涉及與中國人士交際往來，有逃亡中國或第3地的高度可能，日前裁定延押2個月。

台灣高等法院裁定書指出，何姓軍官、康姓軍官均坦承犯罪，謝姓軍官、蕭姓退役軍人與另一名謝姓商人則坦承部分犯行，5名被告犯罪嫌疑重大。

合議庭裁定表示，5名被告知悉近年兩岸關係對立、緊張，仍發展現役軍人組織，為中國刺蒐台灣軍事機密，或行求、期約、收受賄賂，而洩漏、交付國家或軍事機密，嚴重危害國家安全，情節重大。

裁定指出，本案涉及與中國人士交際往來，5名被告實有逃亡中國或第3地的高度可能，有羈押的必要，日前裁定自2月27日起延押2個月，仍可抗告。

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全案起於，謝姓商人、蕭姓退役軍人等人，涉嫌自民國110年起為中國情報工作單位吸收，並在台灣接觸現役、退役軍人發展組織。

台灣高等檢察署查出，時任桃園市龍潭區陸軍航空特戰指揮部中校的謝姓男子，及何姓軍官、康姓軍官，涉嫌收賄並外洩職務上知悉的國防祕密，去年11月間偵查終結，依國家安全法、貪污治罪條例、國家機密保護法等罪嫌起訴謝姓中校等人。（編輯：陳政偉）1130216

#航特部
#高檢署
#國家安全法
#國防部
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