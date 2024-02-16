國道3號通霄段撞緩撞車 小貨車父子1死1傷

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（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）一對張姓父子今天駕乘自小貨車行經國道3號北上139公里通霄路段，擦撞緩撞車後失控撞擊護欄，開車的父親受困車內，脫困後送醫不治；兒子多處外傷，事故原因由警方調查中。

苗栗縣消防局指出，上午7時許接獲通報，國道3號北上通霄路段發生車禍，隨即派遣救護人車前往，抵達事故地點發現1輛自小貨車撞擊中央護欄，48歲張姓駕駛已經失去呼吸、心跳，受困車內，另外26歲張姓乘客則是頭部和手腳，多處外傷。

救護人員現場協助乘客包紮，同時請求支援由特搜隊員以破壞器材，撐開扭曲變形車體，將駕駛拉出車外，隨即將2人送往苗栗大千醫院救治。

張姓駕駛脫困後送醫搶救仍宣告不治；乘客則是額頭撕裂傷、右手右腳擦傷，留院觀察。

駕駛國道緩撞車的陳姓男子表示，當時正在國道3號139.1公里內側車道執行撿拾掉落物勤務，已開啟警示燈在作業車後方負責警戒，他和同事發現小貨車在後方即將追撞上來，還刻意儘量往左邊偏移，希望可以閃避，但貨車還是高速撞擊防撞桿後，失控衝向前方，又撞上護欄。

警方初步調查，貨車上兩人為父子關係，上午由父親駕駛車輛與兒子從南投出發一起北上，途經事故路段追撞於內側車道施工單位緩撞車右後車尾，後再撞擊內側護欄肇事。初步不排除自小貨車駕駛未注意前方路況釀禍，至於詳細肇事原因和責任歸屬，還有待進一步釐清。（編輯：李錫璋）1130216