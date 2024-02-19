國中畢業當密醫30年 彰化鹿港「許醫師」遭起訴

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（中央社記者鄭維真彰化19日電）彰化1名國中畢業的69歲許男以「許醫師」名義，佯稱合法醫師，在鹿港開設密醫診所30年，所得252萬元，更有病患延誤求醫成絕症，檢方認犯行嚴重，依違反醫師法起訴。

彰化地方檢察署起訴書指出，69歲許姓男子國中畢業，曾受某診所非法雇用擔任醫療助理6年。許男明知自己僅國中畢業，未受醫學科系教育，也未經醫師考試及格、未領有醫師證書，竟違反醫師法，從民國72年至112年12月21日日，斷斷續續共30年偽稱「許醫師」名義，在鹿港開設密醫診所。

許男對外佯稱具有合法醫師資格，替不特定的求診病患進行看診、問診、開立藥方、給予藥物、注射藥物及書寫英文病歷等醫療行為。起訴書指，有求診病患小病變大病，大病變絕症，延誤他人就診求醫時機，嚴重侵害他人生命、身體、健康等權益，草菅他人性命及健康，違法情節重大不宜輕縱。

許男接受偵訊時表示，他根據病人主述症狀開藥，幫人打針是在診所學的，以前做過診所助理6年，所以會看藥物說明書開藥。

檢方調查，許男開立藥方給予藥物1日的費用為新台幣80元、2日費用為150元、3日費用200元，注射藥物另加收100元至150元，至查獲為止共收252萬元。其中，密醫營業前10年每月平均收入為1000元，10年共12萬元；營業後20年每月平均收入為1萬元，20年共240萬元。

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彰化地檢署檢察官於112年12月21日，指揮彰化縣警察局鹿港分局會同彰化縣衛生局，持搜索票搜索該密醫診所，扣得大量藥品、針頭等醫療器材以及帳冊、英文病歷等，並認被告犯行及侵害法益嚴重，不宜宣告緩刑。

檢方指，據醫師法第28條，除臨時施行急救、在醫療機構於醫師指示下的醫事人員等之外，未取得合法醫師資格執行醫療業務，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上、150萬元以下罰金。（編輯：黃世雅）1130219