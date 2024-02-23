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屏東民宅起火9人吸入性嗆傷 其中4人插管轉院

2024/2/23 10:40（2/23 11:38 更新）
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（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東縣萬丹鄉1棟民宅今天清晨發生火警，住戶緊急報案求援，警消趕抵撲滅火勢，屋內9人陸續就醫，其中4人因嚴重吸入性嗆傷，插管轉院救治。

屏東基督教醫院急診室主任王建銘接受媒體聯訪指出，今天清晨醫院送入6名吸入性嗆傷病患，並有3名病患自行前來看診，9名病患皆無外傷，其中4名病患因嚴重吸入性嗆傷，已插管並分別轉送高雄長庚醫院及左營海總，另外5名在急診持續治療中。

屏東消防局表示，火警發生在今天清晨5時許，住戶報案位於萬丹鄉萬丹一路的民宅1樓起火燃燒，屋內有9人居住，獲報後立即派遣萬丹、新園、屏二、潮州分隊及第二大隊共計17車32人前往。

萬丹分隊到達現場時，已有2名民眾自行脫困，消防人員立即布水線搶救，並架梯將位於2樓及3樓陽台待救的4名民眾救下來，在4樓的3名民眾由搜救人員引導陪同至相對安全區，火勢在5時38分撲滅，屋內9名民眾平安脫困、意識清醒。

消防局指出，燃燒面積約5平方公尺，確切的起火原因尚待火調人員調查。（編輯：黃世雅）1130223

#火警
#屏東消防局
#屏東縣
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