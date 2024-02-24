竊嫌疑遭警棍重擊送醫不治 屏東1警遭羈押

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（中央社記者李卉婷屏東縣24日電）屏東縣警局恆春分局建民派出所員警偵辦機車竊盜案，詹姓員警疑對竊嫌使用警棍重擊，經送醫搶救不治。警方為釐清疑點報請屏檢偵辦，22日複訊後認有傷害罪嫌遭法院羈押。

屏東縣政府警察局長戴台捷今天強調，對全案處置深表痛心，將依法報請詹姓員警停職、建明派出所所長記過1次並調整非主管職務，恆春警分局長連帶行政處分，另外從重追究相關人員考核監督不周責任。

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全案發在16日，詹姓員警等人前往查緝涉嫌偷竊機車的蔡姓嫌犯，在壓制過程中詹姓員警疑使用警棍重擊；當晚蔡嫌被帶回派出所製作筆錄時，員警發現他坐在板凳上低頭無聲，身體顯有異常，經聯繫救護員到場並進行CPR，送醫後晚間9時29分宣告不治。

屏東縣警察局今天發布新聞稿指出，為釐清還原事實，主動報請屏東地檢署偵辦，完整調查案發時密錄器、監視器影像與訪談相關人員，執勤詹姓員警疑有對嫌疑人過當使用強制力，涉犯刑法277條傷害罪可能。在秉持勿枉勿縱態度，22日將全案調查結果移送屏檢，經檢察官複訊後，認涉有刑法277條傷害等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。（編輯：孫承武）1130224