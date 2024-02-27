台中豐原民宅暗夜火警 7人受困獲救其中3人送醫

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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市豐原區今天凌晨發生住宅火警，現場7名民眾受困，消防人員架梯並出動雲梯車，救出民眾，其中2人吸入性嗆傷，1人四肢燒燙傷嚴重，均意識清楚，送醫救治。

台中市消防局今天凌晨3時19分獲報，豐原區豐原大道四段有民宅發生火警，立即派遣豐南分隊、第一大隊等計5個單位，出動消防車13輛、救護車5輛，以及消防人員47名，前往救援。

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消防人員到場發現，現場為4層樓建築物，1樓機械零件加工區已起火燃燒，立即布線搶救及人命搜救，現場有7名民眾受困，立刻架梯、出動雲梯車救出3人，其餘則引導下樓。火勢在凌晨3時40分控制、撲滅，燃燒面積約80平方公尺。

衛福部豐原醫院表示，被救出的3人中，24歲塗姓男子、55歲黃姓女子都有吸入性嗆傷，2人意識清楚、住院觀察。另外48歲郭姓女子意識清楚，但四肢燒燙傷，一度面積有75%，二度面積有10%，轉送中國醫藥大學附設醫院救治。（編輯：張雅淨）1130227