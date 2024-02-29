三重工地鄰損案住戶拖行李返家 憂建物未來耐震度

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市三重區福隆路工地鄰損案，今天一早陸續有居民拖行李箱返家，店家也開門整理，並指仍擔心未來地震影響建築結構安全。

三重區福隆路「玖長匯比壽」建案工地開挖地下室，27日下午因連續壁破洞造成滲水及附近建物傾斜，為了安全考量，共撤離安置26戶83人。經土木、結構工程技師公會及建築師公會等專業人員鑑定評估後，確認工地狀況穩定，同意今天上午起讓住戶返家，晚間7時也將舉行住戶安置說明會。

在仁政街一樓開麵店多年的黃小姐表示，這段時間沒做生意有些損失，能回來還是最好，不過她看店內靠近傾斜那側的牆壁磁磚有小裂縫、也有磁磚剝落，還是會擔心未來地震是否會影響到建物結構安全。

一早就拖著行李箱返家的居民陳先生表示，家裡目前看起來沒什麼狀況，現在回去住應沒問題，但傾斜部分要跟政府要數據，晚上會參加說明會，與所有住戶一起討論求償事宜。

新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，一般來說，建物受損修復，會以回到建物原來狀況為原則。目前尚未完全恢復到原狀，不過經專業判定是可以居住使用。

賴建宏說，至於有些傾斜較大部分，可能還需要調出原本建物結構資料，建商與住戶未來也要花時間討論與協商，回復到原本狀況一定需要時間。

新北市政府消防局副局長陳崇岳在現場接受媒體聯訪時表示，昨天晚間8時到9時針對維生管線瓦斯與水部分，已完成仁政街8戶與福隆路10戶，剩餘福隆路10戶，將持續由瓦斯公司與自來水公司配合處理。

陳崇岳表示，今天晚間7時在三重區公所10樓會有住戶權益說明會，包括消保官、法制局與律師等都會出席，社會局與公所也會配合關懷，至於建商在第一階段尚不參加。（編輯：張銘坤）1130229