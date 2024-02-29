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高雄男闖空屋拆鐵窗 落網辯稱順手撿東西

2024/2/29 11:12（2/29 11:56 更新）
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高雄江姓男子日前聽見隔壁廢棄空屋有可疑聲響疑遭竊，警方當場將正在拆拔鐵窗鋁材的黃姓男子逮捕，還發現手推車有已拆卸鐵材，黃男則辯稱順手來撿東西，依竊盜罪送辦。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月29日
高雄江姓男子日前聽見隔壁廢棄空屋有可疑聲響疑遭竊，警方當場將正在拆拔鐵窗鋁材的黃姓男子逮捕，還發現手推車有已拆卸鐵材，黃男則辯稱順手來撿東西，依竊盜罪送辦。（高雄市鳳山警分局提供）中央社記者洪學廣傳真 113年2月29日
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（中央社記者洪學廣高雄29日電）高雄江姓男子日前聽見隔壁廢棄空屋有可疑聲響疑遭竊，警方當場將正在拆拔鐵窗鋁材的黃姓男子逮捕，還發現手推車有已拆卸鐵材，黃男則辯稱順手來撿東西，依竊盜罪送辦。

高雄市政府警察局鳳山分局埤頂派出所26日上午8時許接獲江男報案，指位於勝利路荒廢空屋內有可疑聲響，疑似有竊嫌下手，員警到場圍捕時聽見屋內聲響馬上推門，果真發現一名慌慌張張，準備逃離現場的男子，當場將其壓制。

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鳳山分局今天發布新聞稿指出，45歲黃男戴手套在空屋現場拆拔鐵窗鋁材，員警又在屋外發現手推車上有被拆卸成堆的鐵材，當場人贓俱獲，依竊盜現行犯逮捕，並依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦。

黃男落網後否認竊盜，更辯稱當時是聽到空屋內有聲響才想進去幫忙，結果進入後發現有一些鐵材，就順手想撿去賣。荒謬言論也被當場痛斥「這裡就不是你家啊」。（編輯：謝雅竹）1130229

#高雄市政府警察局
#鳳山分局
#偷竊
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