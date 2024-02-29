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通緝犯石茂強在泰國遭槍殺案 檢警搜索4嫌住居所

2024/2/29 21:52
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（中央社記者劉世怡台北29日電）外逃通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，台北地檢署今晚表示，為保全證據，發動搜索行動，昨晚至今早已陸續執行搜索4嫌住居所共6處，已搜索完畢。

據了解，北檢檢察官聲押返台犯嫌周姓男子失敗後，立即向法院聲請搜索票，並在周男交保離開時，一同前往周男的住居所執行搜索，同時也赴其他犯嫌住居處執行搜索；另一方面則持續向泰方聯繫調取案件相關事證，釐清案情。

全案緣於，泰國北欖府（Samut Prakan）警方25日早上接獲清潔工報案，在蘇凡納布機場附近空屋內發現屍體。泰警調查發現死者是台灣籍44歲石男，在台因強盜等案遭通緝。泰國警方調查，犯嫌應為4名台男和1名泰女，5人已逃逸至柬埔寨。

警政署刑事局表示，本案經泰國警方與刑事局駐泰國聯絡組、國際刑警科深入追查，初步掌握台籍及泰籍涉案5嫌身分，他們在案發後逃至柬埔寨，隨後分別逃竄各處。

刑事局指出，其中涉案20多歲台籍周姓男子26日搭機返台，警方立即在桃園國際機場通知他到案釐清。

台北地檢署27日傳訊周男，檢察官複訊後認為周男涉犯刑法殺人罪、毒品危害防制條例轉讓第三級毒品罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證等羈押必要，向法院聲請羈押禁見。

不過，台北地方法院28日裁定，周姓男子以新台幣30萬元交保，限制住居、限制出境及出海，且禁止與共犯聯繫。

台北地院指出，本件大部分犯罪行為與證據在國外，本國人在境外犯罪，需符合刑法第5、7條規定，才有管轄權。

北院指出，本件有其他共犯在逃，周男有串供之虞，但審酌是從柬埔寨主動回台，第2次警詢程序就其涉案情節主動供述，並配合警方採證生物跡證，又依目前現有積極證據，他所參與的行為是清理血跡地板；周男的手機，已扣案，部分證據獲得保全。

法院基於比例原則權衡後，認定以交保及相當禁令即可，本件無羈押必要。檢方不服可抗告。（編輯：方沛清）1130229

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