通緝犯石茂強在泰國遭槍殺 北檢聲押返台嫌犯

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（中央社記者謝幸恩台北27日電）外逃通緝犯石茂強在泰國遭槍殺，4名台灣男子和1名泰國女子涉案，其中1名周嫌昨天返台。北檢今天通知周男到案偵訊後，依涉犯殺人等罪向法院聲押禁見。

台北地檢署指出，周嫌涉犯刑法殺人罪、毒品危害防制條例轉讓第三級毒品罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證等羈押原因及必要，因此向法院聲請羈押禁見。

泰國北欖府（Samut Prakan）警方25日早上接獲清潔工報案，在蘇凡納布機場附近空屋內發現屍體。泰警調查發現死者是台灣籍的44歲石男，他在台因強盜等案遭通緝。泰國警方調查，犯嫌應為4名台男和1名泰女，5人已逃逸至柬埔寨。

警政署刑事局表示，本案經泰國警方與刑事局駐泰國聯絡組、國際刑警科深入追查，初步掌握台籍及泰籍涉案5嫌身分，他們在案發後逃至柬埔寨，隨後分別逃竄至各處。

刑事局指出，其中1名涉案20多歲台籍周姓男子昨天搭機返台，警方立即在桃園國際機場通知他到案釐清；台北地檢署今天傳訊周男，檢察官複訊後依殺人等罪嫌向法院聲押禁見。

另外，泰國警方今天也將涉案泰女查緝到案，全案現由刑事局和泰國警方共同積極偵辦追查中。（編輯：蕭博文）1130227