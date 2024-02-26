台灣男子石茂強泰國遭槍殺 桃檢：身背6案通緝

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（中央社記者吳睿騏桃園26日電）泰國曼谷素萬那普機場附近廢棄商店發現台灣男子遭槍殺，刑事局查證死者為外逃通緝犯石茂強。桃園地方檢察署今天表示，石男因強盜、毒品、交通過失傷害及槍砲案身背6條通緝。

根據泰國媒體報導指出，1名台灣男子的遺體遭棄置在素萬那普機場附近廢棄商店內，經鑑識人員勘驗發現死者頭部有3處槍傷，現場也找到手套、半公斤重的K他命，初判是遭人槍殺，並公布死者正面照與特徵，因其手臂有「羅」字刺青，事後被1名刺青師認出並透露死者為台灣人，刑事局今天證實，經查證死者為在逃通緝犯石茂強。

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桃檢表示，44歲的石茂強於民國111年10月因毒品案被桃檢發布通緝，去年2月又因強盜案被判刑定讞，因未到案執行再度發布通緝，後續又因另外2起毒品案傳喚未到案，於去年6月被通緝，還有1起交通事故傷害案也因傳喚未到案於去年6月發布通緝，再加上非法持有改造手槍及子彈未到庭，於去年8月遭發布通緝，共遭到6案通緝。

檢警調查，除了6案通緝外，石茂強前科累累，多次違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，甚至與其他共犯持槍共同強盜他人財物，經桃園地方法院判刑確定，不排除是因為遭通緝而輾轉潛逃國外。（編輯：方沛清）1130226