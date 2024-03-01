巡路員兒遭撞亡 父嘆犯嫌死了一切障都消了

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）簡姓男子昨天開車接連撞死巡路員劉男和蘇姓員警，逃逸過程中遭台鐵區間車撞擊身亡，劉父今天表示，簡男死了，一切障都消了，也沒辦法了。

34歲簡男昨天晚間在新北市貢寮區澳底漁港偷走小貨車後，沿台62線往基隆方向行駛時，撞擊前方巡路員劉姓男子騎乘的黃牌機車，劉男跌落邊坡傷重不治。

劉父表示，兒子每天固定工作時間從下午4時到深夜12時，工作性質是騎重機監看台62線路況，發生這起事件「碰到了也沒辦法」。兒子今年34歲，蘇姓員警更年輕才24歲，「比我們還慘」。

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是否認為簡男很可惡，劉父指出，「人（簡男）死了，一切障都消了，也沒辦法了」，至於是否希望簡男家人表達歉意，劉父說，簡男的母親應該也像他們一樣很辛苦，簡男被火車撞死了，算了不用了。

劉父表示，接到警方消息時，警方對他說兒子陷入昏迷，他開車趕赴醫院途中，心中還在想說千萬不要「白髮人送黑髮人」，沒想到成真，「人死不能復生，再悲傷日子也是要過」。（編輯：張銘坤）1130301