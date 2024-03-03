53歲女攀干卓萬群峰摔邊坡疑手骨折 直升機救出送醫
2024/3/3 11:08（3/3 11:31 更新）
（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）戴姓女子等3人攀登干卓萬群峰，戴女不慎在13至14連峰摔落邊坡，左手疑骨折無法拉繩前進，南投消防局獲報，派遣地面人員入山，也申請直升機吊掛，今天上午救出送醫。
南投縣消防局今天發布新聞稿表示，昨天下午獲報1支3人登山隊於2月28日自仁愛鄉萬大林道入山，預計今天從仁愛鄉武界下山，隊伍昨天下午行經干卓萬13至14連峰時，53歲戴姓女子不慎摔落邊坡，左手疑似骨折，無法拉繩行動，因此報案請求消防局救援。
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消防局指出，派遣信義、玉山、仁愛分隊會同林保署，共出動5名警消、1名義消及1名林保署人員分2組前往救援，第1組3人昨天晚間紮營在栗栖壩附近，今天一早拔營持續前進；第2組4人昨晚紮營日月潭，原定今天從九龍口搭直升機至卓社大山附近，再步行前往救援。
內政部空中勤務總隊第二大隊第三隊直升機上午從台中清泉崗機場飛往目標山區，發現傷者後，搜救隊員張繼元出艙執行吊掛救援，再返回清泉崗機場落地，受傷山友由救護車送醫；消防局表示，感謝空勤、消防員、山搜義消、林保署合作完成搶救任務。（編輯：陳仁華）1130303
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