利用澎湖輪運毒案 2男遭澎檢起訴

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（中央社澎湖縣4日電）澎湖檢警今年1月查獲利用澎湖輪託運車輛運毒572餘公克案，澎湖地檢署今天偵結，將許姓男子、莊姓男子，依違反毒品危害防制條例起訴，其中呂姓少年則移送少年法庭審理。

澎湖地檢署發布新聞指出，許姓、莊姓2男與呂姓少年共同基於運輸毒品之犯意聯絡，由許男負責籌備運毒計劃及聯繫上游賣家，莊男則於今年1月4日下午隨船托運許男所有之小客車搭乘澎湖輪至高雄，許男與呂姓少年同日搭機至高雄與莊男會合，一同駕車至新北市林口區某汽車旅館投宿。

許男於1月5日駕車至一不詳地點向不詳之人購得第2級毒品安非他命500餘公克、第3級愷他命約50公克後，與莊男及呂姓少年會合，將安毒1大包藏在汽車內，呂姓少年安非他命2大包、愷他命1包夾藏在身上，駕車前往松山機場，許男與呂男搭機返澎，莊男則駕車至高雄，同搭夜航的澎湖輪返澎。

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澎湖檢警1月6日上午向澎湖地院聲請搜索票獲准後，前往許男投宿的民宿搜索，扣得2級毒品安非他命572.72公克、毒品咖啡包15包57.43公克、電子磅秤、封口機等證物，並當場逮捕許、莊2人，依法送辦並經法院羈押。

澎湖地檢署經多月偵查，今天偵結，依違反毒品危害防制條例，將許姓與莊姓2名男子起訴，至於另涉案的呂姓少年則移送少年法庭審理。（編輯：黃世雅）1130304