北市建案工人墜樓亡 勞檢處揪違規勒令停工

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市大安區一處建案今天發生勞工死亡職災案，一名工人從6樓施工架墜落至3樓，送醫不治。台北市勞檢處表示，現場有違反「職業安全衛生法」等規定，已勒令停工配合調查。

台北市勞動檢查處發布新聞稿表示，大安區一處工地今天上午發生勞工死亡職災案，一名石材修補工人從工地6樓施工架上墜落至3樓，墜落高度約11公尺，送醫搶救不治。

勞檢處派員前往檢查發現，這名勞工當時在2公尺以上高處作業，雇主卻沒有在施工架、結構體間開口處架設護欄或安全網等防護設施，違反「職業安全衛生法」及「營造安全衛生設施標準」規定，已勒令現場停工配合調查。

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勞檢處指出，在改善計畫送勞檢處審查合格前，此工地不得復工，否則將移送地檢署偵辦，另若勞工死亡確實是因現場未做好防護設施導致，將追究雇主及現場相關人員刑事責任，若不起訴或緩起訴則可處最高新台幣30萬元罰鍰。

勞檢處呼籲，台北市昨天至今已發生2起勞工墜落死亡的職業災害，雇主絕對不能輕忽高處作業的危險性，務必要在開口處設置護欄、護蓋、安全網或使勞工確實鈎掛安全帶，以免勞工發生墜落憾事。（編輯：李錫璋）1130304