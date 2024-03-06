遭控買票 彰縣議員黃俊源二審逆轉判當選有效

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（中央社記者蘇木春台中6日電）國民黨籍彰化縣議員黃俊源前年競選期間，遭控透過支持者買票，彰化地院一審判他當選無效，經上訴台中高分院審理後，合議庭認為無證據顯示2人有犯意聯絡，今天改判當選有效確定。

依據檢方的起訴指出，黃俊源為民國111年11月26日舉行的彰化縣第20屆第2選區（鹿港鎮、福興鄉及秀水鄉）縣議員選舉候選人，並當選為縣議員。

黃俊源為求順利當選，與自己多年好友兼支持者李男共同基於買票犯意聯絡，以每票新台幣500元代價，推由李男向尤姓、黃姓等選民，共交付3萬1000元進行買票，彰化地檢署偵辦後，依公職人員選舉罷免法將李男起訴。

刑事部分，彰化地院去年6月間，依違反選罷法交付賄賂罪，判處李男有期徒刑2年，緩刑5年，並應向公庫支付50萬元。

民事部分，彰化地檢署依選罷法對黃俊源提起當選無效之訴，彰化地院一審認定李男為黃俊源的助選團隊成員，黃俊源遭判決當選無效。

全案經上訴台灣高等法院台中分院審理，合議庭認為，檢察官所舉的事證，有李男與行賄選民證述、通聯紀錄、行賄對象的手機通訊軟體翻拍照片、路口監視錄影畫面、李男身穿黃俊源的競選團隊背心的自拍照等。

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合議庭指出，相關事證雖足以證明李男賄選，但不足以證明黃俊源與李男有犯意聯絡或容認、授權買票行為。合議庭審酌，李男既證稱黃俊源並不知情，且否認黃俊源有授權買票行為，即無法僅因李男為黃俊源助選，便推論黃俊源有賄選的當選無效事由。

台中高分院今天宣判，原判決廢棄，彰化地檢署檢察官在第一審之訴駁回，黃俊源當選有效，全案已確定，不得再上訴。（編輯：謝雅竹）1130306