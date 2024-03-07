台南天坑工地旁路塌回填恢復通車 市府將開罰27萬元

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（中央社記者張榮祥台南7日電）台南市中西區皇龍建設新建工地旁昨天下午路面塌陷，1輛小貨車掉落坑洞，吊車也因地基不堪負荷而吊臂傾斜砸向路面，經全力搶修，今晨2時許恢復通車，市府將開罰27萬元。

台南市中西區五妃街、西門路口昨天下午5時許發生皇龍建設新建工地旁路面塌陷，造成1輛小貨車掉進坑洞，警方迅速封鎖周邊道路，後又因吊車傾斜，吊臂砸向路面，損及1輛警車及路中間號誌桿，所幸無人傷亡。

台南市副市長趙卿惠及葉澤山、工務局長陳世仁、民政局長姜淋煌等人相繼趕赴現場，台南市土木技師公會監測周遭民宅11個點及梁柱，初判仍在安全範圍內。

事故現場昨晚連夜灌漿回填，同時切割支解路面吊臂及修復號誌，約在今天凌晨2時許完成。

台南市長黃偉哲在臉書（Facebook）發文指出，倒塌現場已於今天凌晨2時35分清除障礙，恢復通行。五妃街往西門路口，因坍塌回填部分圍起為單向通車，市府將以最嚴謹態度向施工單位究責，維護市民權益。

目前皇龍建設新建工地已被勒令停工，市府將依法開罰新台幣27萬元。正在日本東京訪問的黃偉哲也取消行程，搭機趕回台南處理。（編輯：戴光育）1130307