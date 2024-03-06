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台南路塌貨車墜坑 吊車救援不成吊臂反砸警車[影]

2024/3/6 22:07（3/6 22:38 更新）
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台南市中西區一處新建工地旁道路6日突傳路面塌陷，一輛小貨車掉落坑洞內，建設公司出動吊車欲吊起坑洞中小貨車，卻又疑因地基不堪負荷導致吊車傾斜，吊臂更是直接砸向路面，橫跨西門路段。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月6日
台南市中西區一處新建工地旁道路6日突傳路面塌陷，一輛小貨車掉落坑洞內，建設公司出動吊車欲吊起坑洞中小貨車，卻又疑因地基不堪負荷導致吊車傾斜，吊臂更是直接砸向路面，橫跨西門路段。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月6日
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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南中西區新建工地旁今天下午5時許路面塌陷，1輛小貨車掉落坑洞，建設公司欲吊車卻因不堪負荷，吊臂傾斜砸向路面損及警車與號誌桿，市府表示，涉及公共安全疑慮，勒令停工。

台南市中西區五妃街、西門路口，今天下午5時許發生新建工地旁路面塌陷，造成1輛小貨車掉進坑洞，工務局派員趕往現場確認無人傷亡，警方迅速封鎖周邊道路，禁止車輛進入。

建設公司晚間7時許出動吊車欲吊起坑洞中小貨車，疑因地基不堪負荷，吊車傾斜，在現場眾人驚呼聲中，吊臂砸向路面，橫跨西門路段；警消初步調查，損及1輛警車及路中間號誌桿，所幸無人傷亡。

台南市副市長趙卿惠立刻趕往現場指揮調度，且擴大管制範圍。市府指出，正在日本東京的市長黃偉哲，已取消行程，將搭機返回國內。

市府工務局表示，現場因鄰近皇龍開發建設股份有限公司新建建築工程，施作擋土設施開挖，涉及公共安全疑慮，立刻停工，持續監測，以釐清事故原因。（編輯：謝雅竹）1130306

影片來源：中央社
台南市中西區五妃街、西門路口6日下午發生新建工地旁路面塌陷，現場一輛小貨車掉進坑洞，周邊拉起封鎖線。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月6日
台南市中西區五妃街、西門路口6日下午發生新建工地旁路面塌陷，現場一輛小貨車掉進坑洞，周邊拉起封鎖線。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年3月6日
#小貨車
#黃偉哲
#路面塌陷
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