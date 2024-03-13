海大馬籍生遭刺大腿喪命案 基檢起訴2嫌

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（中央社記者王朝鈺基隆13日電）就讀國立台灣海洋大學的馬來西亞籍陳姓男大生，去年和友人在KTV唱歌後與陳姓男子等人發生口角，陳男持刀刺入男大生腿部，男大生送醫不治，檢方偵查後，起訴陳男等2人。

基隆地檢署今天發布新聞稿表示，被告陳男和友人去年11月14日晚間10時許，前往基隆市某KTV唱歌，過程中張姓及許姓友人因酒後互相推鬧，不慎撞進陳姓男大生包廂，當下2人不斷道歉，所幸並未發生衝突。

隔天凌晨4時許，雙方先後結完帳下樓在街道各自等候友人時，因稍早撞進包廂事件發生口角，陳男持折疊刀刺入男大生右側腿部，再往顏男左側大腿劃1刀，男大生傷勢嚴重送醫不治，顏男則左大腿撕裂傷送醫治療。

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基隆地檢署偵查後，認定陳男傷害顏男部分涉犯傷害罪，傷害陳姓男大生部分涉犯傷害致死罪。檢方指出，涉犯傷害致死罪部分，屬於國民法官法所定故意犯罪因而發生死亡結果案件，合併依國民法官、刑事訴訟法，對陳男提起公訴。

此外，檢方指出，陳男友人林男在口角過程中，曾徒手毆打男大生頭部，造成男大生右額受傷，經檢察官認定涉犯傷害罪嫌，另對林男提起公訴。（編輯：方沛清）1130313