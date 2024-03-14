網路假投資真詐財 新北三峽警連逮2車手送辦

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（中央社記者楊侃儒新北14日電）新北市樹林區王姓女子誤信冒用主播名字的網路投資課程，遭騙新台幣243萬元；鶯歌區張姓女子加入投資群組，遭詐騙損失150萬元。三峽警方獲報，3天內連逮2名車手到案送辦。

新北市警察局三峽分局發布訊息指出，近日投資詐騙案件增多，11日晚上及13日下午分別在樹林及鶯歌共逮捕2名詐騙車手，車手被捕時供稱是第一次犯案，沒拿到半分酬勞，企圖想藉此逃避刑責。

三峽警分局表示，居住樹林區的王姓女子（54歲）從事製造業，喜歡上網，去年12月她點選1則冒用某財經主播名字的網路投資廣告，並加入會員及投資群組。

警方指出，1月起群組內1名自稱是主播助理的陳姓女子不斷遊說王女以現金買股票，並約王女在社區中庭、診所等地點面交，王女前後面交6次、匯款5次，遭騙新台幣243萬元。

不過，當王女想要出金領回獲利時，陳女卻以要另外繳納獲利抽成才能領取為由拒絕，王女驚覺遭詐，向警方報案。

三峽警方獲報後，協請王女通知陳女要出金領回獲利，陳女要求王女繳交50萬元獲利抽成，王女答應後約社區面交。11日晚上車手陳姓男子前來面交，並拿1張「現儲憑證收據」給王女後離開，埋伏員警當場逮捕陳男，在他身上搜出偽造證件、印章、手機、贓款1600元及毒品咖啡包，依詐欺及毒品等罪移送偵辦。

警方指出，一名居住鶯歌區的張姓女子（53歲）加入宣稱有人工智慧（AI）管家的詐騙投資群組，今年1月到3月提領150萬元交給1名男投顧專員，對方近日以群組內有人洩密為由，要求張女再加入另一個群組，13日上午對方詐騙她「抽中股票」要求交繳90萬元，張女驚覺受騙而報案，當天下午雙方交換現金與收據後，埋伏員警即刻逮捕出現的車手陳女，依詐欺罪移送偵辦。

2名車手分別遭新北地檢署檢察官聲押，並經新北地院法官裁定羈押禁見。

三峽警分局長許城銘指出，不要輕信網路投資廣告，勿加入來路不明的投資群組及網址，尤其是提到面交、匯款，絕對是詐騙，民眾遇到可疑投資，可撥165反詐騙專線查詢。（編輯：張銘坤）1130314